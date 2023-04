Concessionária reforça que modernização do aeroporto de Londrina começa em 2023

No final do ano passado, a FOLHA já havia publicado reportagem mostrando os planos da CCR Aeroportos para o complexo de Londrina . Ainda não há previsão do início das obras, mas a concessionária garante que acontecerá este ano com conclusão em 2024.

As obras de revitalização do Aeroporto Governador José Richa, de Londrina, começam mesmo em 2023, conforme esclareceu em nota a concessionária CCR Aeroportos que administra o aeródromo. O esclarecimento veio em resposta a questionamentos de cidadãos londrinenses à imprensa local sobre o início dos trabalhos.

O Paraná foi o estado com maior aumento no número de embarques em seus aeroportos em 2022, na comparação com o ano anterior: 58%, saltando de 2,3 milhões de passageiros para 4 milhões.

Aeroportos do Paraná têm maior crescimento do país em 2022

Segue a nota da empresa:





"A CCR Aeroportos segue comprometida com o projeto de modernização do Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, que será concluído no último trimestre de 2024, conforme contrato de concessão. A primeira etapa deste processo, que consiste no levantamento de documentação e licenças para que a obra ocorra em sintonia com a legislação vigente, está sendo concluída e, em breve, a empresa terá a satisfação de comunicar à sociedade londrinense o início efetivo dos trabalhos."