Nesta semaana, o comércio de rua de Londrina funciona de segunda (04) a sábado (09), das 9hs às 18hs.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Aos sábados, porém, muitos lojistas antecipam o fechamento.

Continua depois da publicidade





Nos mesmos dias, os shopping centers atendem das 10h às 22h. Já no domingo (10), as lojas dos shoppings abrem das 14h às 20h e as praças de alimentação das 11h às 22h.





Os horários são referentes às atividades consideradas não essenciais.