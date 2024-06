Confira os horários dos shoppings de Londrina nesta sexta, feriado do padroeiro

Os shoppings de Londrina terão horários diferenciados nesta sexta-feira (7), dia de celebração do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro da cidade. Já o comércio de rua permanecerá fechado, em acordo firmado com o Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina).





Localizado na região central, o Royal Plaza Shopping vai funcionar até as 18h, com a praça de alimentação começando a iniciar às 11h e as lojas, abrindo às 12h.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No Catuaí Shopping, as lojas vão abrir das 14h às 20h e os estabelecimentos de alimentação e lazer funcionarão das 11h às 22h.





Os horários do Norte Shopping variam de acordo com a atividade dos estabelecimentos. As lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20h, o supermercado, das 8h às 21h, a farmácia, das 11h às 22h, e a academia, das 10h às 16h. A praça de alimentação vai funcionar das 11h às 22h e outros serviços – lotérica, clínica e casa de câmbio – estarão fechados.





No Aurora Shopping, as lojas ficarão abertas entre 14h e 20h e a praça de alimentação, das 11h às 22h. Academia vai abrir das 8h às 17h e supermercado e farmácia operam das 8h às 22h. O cinema começa às 14h e vai até as 22h.





No Boulevard Shopping Londrina, a academia funcionará das 9h às 14h. O supermercado vai abrir às 9h e segue até 20h. A praça de alimentação funcionará das 11h às 22h. Já as lojas e os quiosques vão abrir às 14h e seguirão em funcionamento até as 20h.