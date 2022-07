Consórcio União completa 45 anos com presença em 2 mil cidades brasileiras

O Consórcio União chega aos 45 anos celebrando uma importante marca: a empresa londrinense, criada inicialmente para atender uma concessionária de veículos da cidade, hoje está presente em mais de 2 mil municípios espalhados por todos os estados brasileiros.



A expansão territorial veio acompanhada pelo crescimento dos canais de distribuição, com mais de 3 mil empresas parceiras atendendo clientes em todos os segmentos de consórcio. Os números vieram a reboque: o expressivo volume de R$ 11 bilhões em créditos administrados e uma carteira de mais de 70 mil clientes ativos. O bom desempenho é atrelado, ainda, à diversificação de produtos oferecidos e à eficiência na gestão de ativos financeiros. Pioneira na oferta de consórcios imobiliários no Brasil, a companhia reúne hoje um portfólio que engloba soluções para aquisição de veículos, imóveis residenciais, rurais ou comerciais, máquinas e até serviços, que vão de procedimentos estéticos a viagens.





“Aproveitamos as oportunidades do mercado com resiliência, o que garante nosso crescimento orgânico a despeito das diversas conjunturas: Juros baixos? Crescemos. Juros altos? Crescemos mais ainda. Isso torna o Consórcio União uma empresa reconhecida pela solidez, segurança e alta performance”, afirma Rodolfo Montosa, CEO da empresa, lembrando também das mais de 1.000 contemplações em todos os meses, o que classifica a empresa como uma das mais eficientes e rentáveis do mercado.





Bom negócio em qualquer conjuntura econômica

É consenso no setor que a conjuntura de juros altos, como o Brasil enfrenta atualmente, torna o consórcio mais atrativo que os financiamentos convencionais justamente por não ser atrelado à taxa de juros. Montosa reforça que esse fato sozinho, entretanto, não sustenta o crescimento dos negócios, que prosperam a despeito das condições da economia.





A explicação, segundo ele, é simples: o consórcio é resiliente e funciona como um “realizador de sonhos”. “É uma ferramenta educativa que incentiva a disciplina e o compromisso de poupar para conquistar. Funciona como um ‘personal trainner’ da vida financeira, que está ali para lembrar do comprometimento que a pessoa precisa ter para realizar seus objetivos”, compara.





Os números do sistema de consórcios - que completa 60 anos no Brasil em 2022 - comprovam o caráter resiliente do negócio. Em 2021, um período atípico de pandemia e instabilidade econômica, a modalidade bateu recorde de vendas, registrando crescimento de 14,5% em relação ao ano anterior, segundo a ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios). As reformas em imóveis e o aumento das aquisições de motos para atender o mercado de delivery e a demanda por economia puxaram o crescimento, assim como a procura por investimentos que ofereçam segurança aos poupadores.





De 2005 a 2022, conforme dados da ABAC, o crescimento do mercado de consórcios foi de 225%. Em números reais, os ativos administrados pelo setor no Brasil passaram de R$ 35 bilhões para R$ 412 bilhões.

Montosa teve um papel importante nesse salto. Em 2008, quando era presidente da ABAC, foi aprovada a Lei 11.795/2008, conhecida como Marco Legal do Sistema de Consórcios, que regulamentou a atividade e trouxe mais segurança ao mecanismo. Ele participou ativamente da redação e aprovação da lei junto ao Governo Federal, o que inclusive está registrado em um livro de sua autoria: “Crônicas De Uma Lei: Os bastidores do trâmite da Lei dos Consórcios''.





Diante do crescimento do mercado impulsionado pela lei, em 2012 o Consórcio União fundou a BR Consórcios, em sociedade com a Rodobens. A expansão é baseada em um modelo de negócios “white label'', pelo qual a empresa se torna sócia de outras empresas para expandir ou implantar novas operações de consórcio em todo o país.





A guia de compras Vera Boioco, de Wenceslau Braz (PR), foi apresentada ao sistema de consórcios no início da década de 2000, quando adquiriu uma cota junto ao Consórcio União para realizar o sonho da casa própria. Depois disso, não parou mais de investir. Como utiliza vans para levar clientes às compras de roupas em Maringá, já comprou três veículos de trabalho por meio do sistema e outros dois carros de passeio. “Eu termino um consórcio e já começo outro, para mim é a melhor coisa. Confio muito no Consórcio União, sou cliente há 22 anos e esse investimento trouxe muitas coisas boas para a minha vida”, conta.





Soluções inéditas e exclusivas





O Consórcio União tem surpreendido o mercado com o lançamento de soluções inéditas e exclusivas. O My Place, por exemplo, visa a aquisição de imóveis no exterior. Já o My Church é destinado à reforma e construção de igrejas e o Condofaz tem foco em manutenções e ampliações para condomínios residenciais e comerciais.





Já o MCA (Modalidade de Contemplação Acelerada) reúne dois polos opostos do mercado de consórcios: aqueles que têm pressa para adquirir o bem e aqueles que buscam retorno para um investimento. Isso porque a modalidade garante aos compradores a contemplação em quatro meses e parcelas mensais bem abaixo do mercado de financiamentos e, por outro lado, garante aos investidores rentabilidade acima da renda fixa.