Conta de energia elétrica fica 7,2% mais barata no Paraná

A conta de energia elétrica dos paranaenses deve ficar, em média, 7,2% mais barata para todos os clientes da Copel (Companhia Paranaense de Energia) e das demais companhias que operam no Estado. A redução acontece a partir de orientação da Secretaria de Estado da Fazenda, que eliminou a cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que incidia em um dos componentes da conta de luz: a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição).





A medida atende a Lei Complementar 194/22, do governo federal, e orientações da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Na prática, a redução vale para os consumidores que tiverem a leitura de consumo realizada a partir de quinta (15) e os clientes sentirão os efeitos nas próximas faturas, diz a assessoria de imprensa da Secretaria de Fazenda.





Saiba mais na Folha de Londrina.