Contribuintes têm mais três dias para aderir ao Profis 2022

Os contribuintes que desejam renegociar suas dívidas e tributos municipais juntos à Prefeitura de Londrina, obtendo descontos, têm mais três dias para aderir ao Profis (Programa de Regularização Fiscal) de 2022, que encerra na próxima quarta-feira (21).





O mês de dezembro garante 70% de desconto nos juros e multa para pagamento à vista ou 30% entre duas as 13 parcelas.





Por meio do Profis, é possível renegociar as dívidas e tributos municipais relativos ao IPTU, ISS e ITBI, assim como pendências relacionadas a taxas e multas, entre outras.

De acordo com o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, a Prefeitura encaminhou, recentemente, cerca de 73 mil cartas-convite para adesão ao Profis, com vencimento no dia 22 de dezembro.





“Disponibilizamos todas as ferramentas para melhor atender o contribuinte, a fim de ele possa usufruir dos descontos e ficar em dia com o município”, destacou.

No último sábado (17), a Prefeitura realizou o último plantão do Profis de 2022, na Praça de Atendimento da Secretaria de Fazenda. Na oportunidade, foram feitas 158 adesões ao programa, resultando em R$ 354.672,69 negociados.





Até agora, desde que foi disponibilizado, no dia 23 de maio deste ano, o Profis já negociou um valor bruto na ordem de R$ 141.555.253,00, dos quais R$ 70.046.230,79 foram recebidos pelo Município. Ao todo, foram contabilizadas 50.623 adesões, por meio do Profis On-line e via Praça de Atendimento.



COMO ADERIR

A adesão ao Profis 2022 também pode ser feita por meio da internet, sem sair de casa. Basta acessar o portal da Prefeitura e clicar no banner “Profis 2022”.

Este ano, uma das novidades é o uso da ferramenta GOV.BR para acessar a plataforma do Profis, que possibilita consultar e parcelar qualquer débito de qualquer ano. É possível, também, emitir o boleto para pagamento à vista e parcelado, sendo que o sistema disponibilizará a inscrição para escolher e formalizar a adesão.





Outra opção de acesso simplificado está disponível para adesão ao Profis, apenas com a inscrição imobiliária e CPF/CNPJ ou o CMC (Cadastro Mobiliário de Contribuinte) e CNPJ para adesão ao pagamento à vista ou parcelamento de débitos mais recentes (2020 a 2022).





Os que desejam ser atendidos presencialmente devem agendar data e horário na página de Agendamento Eletrônico da Prefeitura. Também é possível agendar por meio do número de WhatsApp (43) 3372-4424, a partir das 9h, em dias de semana.





Recentemente, a Prefeitura disponibilizou o pagamento via Pix, para facilitar. Esta forma de pagamento está disponível exclusivamente para os cidadãos que selecionam como forma de pagamento o DAM (Documento de Arrecadação Municipal), não contemplando os boletos bancários.