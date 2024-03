Cooperativa avalia que produtividade da soja deve cair em 35%

Com a colheita da soja do ciclo 2023/24 concluída em mais de 90% das áreas sob sua atuação, a Cocamar trabalha com um percentual de redução da produtividade da ordem de 35% em relação ao estimado na fase inicial da cultura, segundo informações do departamento técnico da cooperativa.







“A safra teve dois períodos distintos”, comenta o gerente técnico Rafael Furlanetto. O primeiro, o do desenvolvimento vegetativo, foi considerado “bastante positivo”, favorecido pela temperatura e por boas condições climáticas até meados de dezembro, embora tivesse havido nas regiões uma distribuição irregular de chuvas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Numa segunda etapa, o cenário mudou completamente a partir da terceira semana de dezembro, verificando-se ausência de precipitações e a chegada de intensas ondas de calor.







Segundo Furlanetto, as adversidades climáticas começaram justamente na fase de desenvolvimento reprodutivo das plantas. Ele explica ser esse o momento da floração, seguida da formação das vagens e dos grãos.





“É o momento em que as plantas estão mais suscetíveis, lembrando que elas precisam de 6 a 8 milímetros de água por dia durante essa fase. Considerando que o estágio reprodutivo dura cerca de 50 dias, seriam necessários ao menos 240 milímetros de umidade, o que não aconteceu", afirmou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: