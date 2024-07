Copel vende controle acionário da Compagas por R$ 906 milhões

Aguardada pelo mercado desde 2022, a venda do controle acionário da Compagas (Companhia Paranaense de Gás) foi concretizada no último dia 10 de julho.





Por meio de fato relevante, a Copel, que detinha 51% das ações da distribuidora de gás, anunciou a transação, no valor de R$ 906 milhões. As ações foram adquiridas pela Compass Dois Ltda., subsidiária da Compass Gás e Energia S.A, que integra o Grupo Cosan.

A Compagas é responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Paraná e opera o serviço com exclusividade. Em dezembro de 2022, a empresa de economia mista renovou o contrato de concessão com o governo do Estado por mais 30 anos, até junho de 2054.





A renovação foi uma etapa fundamental para que a controladora, a Copel, pudesse dar seguimento à desestatização da companhia de gás.



O novo contrato incluiu a mudança no modelo regulatório, a alteração do cálculo de remuneração e a adoção de uma BRRL (Base de Remuneração Regulatória Líquida) inicial de R$ 647,8 milhões.





Da Compagas, foi exigido o pagamento de R$ 508 milhões como bônus de outorga ao governo do Paraná e o compromisso de investimentos de R$ 2,5 bilhões ao longo das três décadas de vigência da concessão.







A rede de distribuição da Compagas tem cerca de 880 quilômetros de gasodutos, atendendo a mais de 54 mil clientes dos segmentos residencial, comercial, industrial e veicular em 16 municípios, com volume distribuído de 821 mil metros cúbicos por dia de gás natural.





