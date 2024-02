Cornélio Procópio: prefeitura terá R$ 19 mi para investir em placas solares

O BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento) do Extremo Sul e a prefeitura de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro), assinaram na quarta-feira (7), no Show Rural, em Cascavel (Oeste), um termo de financiamento para projetos de energias renováveis no valor de R$ 19 milhões.





Os investimentos vão contemplar inicialmente instalações de placas solares em diversos prédios públicos, permitindo abatimento na conta de luz. ''Agora iremos para a fase de execução do projeto, que representará economia e eficiência energética, a fim de suprir necessidades sustentáveis de toda a população'' disse o prefeito Amim Hannouche.

O diretor-financeiro do BRDE, Wilson Bley Lipski, ressaltou que o banco aposta cada vez mais em projetos sustentáveis. Segundo ele, dos R$ 2 bilhões liberados em todo Paraná em 2023, cerca de R$ 320 milhões estiveram relacionados a projetos com essa característica, entre eles o de energia renovável.





''Placas fotovoltaicas são muito importantes para o novo momento da economia. Nesse contrato, o BRDE e prefeitura tiveram uma visão de futuro e de sustentabilidade'', afirmou. ''Temos recursos vocacionados para resiliência urbana, com prazos de até 25 anos, e para projetos de transformação energética, tanto para o Poder Público quanto para a iniciativa privada, com propósito de ajudar as transformações sociais''.





