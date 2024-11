Correios e Serasa se unem para negociação de dívidas em todo o Brasil

Os Correios, juntamente com a Serasa, promovem, a partir desta segunda-feira (4), o Feirão Limpa Nome para negociação de dívidas em todo o Brasil. As pendências poderão ser negociadas em qualquer agência dos Correios até 29 de novembro e contarão com as ofertas de mais de mil empresas de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia e demais segmentos.





“Nunca fizemos uma operação desse tamanho em parceria com os Correios. São especialistas da Serasa espalhados por todo o Brasil, contando com a capilaridade das agências dos Correios” afirma Aline Maciel, gerente da Serasa. “Queremos possibilitar que muitos brasileiros possam negociar as suas dívidas e combater a inadimplência no País, que atinge mais de 72,6 milhões de brasileiros” finaliza.



O atendimento presencial será realizado sem cobrança de taxa nas mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelos municípios brasileiros. As ofertas para negociar dívidas de diversos segmentos podem chegar até 99% de desconto.





"Nossas agências estão de portas abertas para ajudar brasileiras e brasileiros a retomarem seu poder de compra. Milhares de pessoas podem resolver suas pendências de forma acessível e simples em uma agência perto de casa ou do trabalho. A parceria com a Serasa trará alívio financeiro a milhares de cidadãs e cidadãos e impulsionará a economia brasileira”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Além disso, técnicos e especialistas em finanças da Serasa e dos Correios estarão disponíveis em agências selecionadas de cada uma das capitais entre os dias 4 e 6 de novembro. Os profissionais estarão à disposição para atender a população interessada em negociar suas dívidas e dialogar com a imprensa local.





“Sabemos que muitos brasileiros ainda têm dificuldades com os meios digitais e, por isso, estamos enviando 27 especialistas para 27 todas as capitais de forma presencial para atendê-los. O objetivo dessa movimentação é levar orientações sobre as melhores formas de lidar com o dinheiro e dicas para uma vida financeira mais saudável, a quem pretende quitar os débitos ainda neste final de ano”, explica Aline Maciel.