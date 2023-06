Cresol se consolida como fomentadora do agronegócio

A nova proposta de comunicação da instituição financeira reforça a identidade Cresol Agro







A Cresol estreou sua nova campanha de comunicação com foco no agronegócio. A campanha tem como título: “Completa para quem coopera. Essencial para o agronegócio”. O anúncio coincide com um importante período para os produtores rurais, já que marca a reta final do Plano Safra 22/23 e a preparação para o ano agrícola 2023/2024.

Publicidade

Publicidade





O Plano Safra 2022/2023 do Governo Federal disponibilizou R$ 340,88 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional, número que representou um aumento de 36% em relação ao plano anterior. Em consonância com esse crescimento, a Cresol encerrou o Plano 2021/2022 tendo movimentado cerca de R$ 6 bilhões, com mais de 98 mil contratos. O montante representou um crescimento de 25%, em relação ao volume contratado na safra anterior. As linhas de crédito disponibilizadas foram do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), voltado a micro e pequenos produtores que se encaixem nessa categoria, ou do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), para propriedades um pouco maiores. Elas também se dividiram em crédito de custeio e crédito de investimento, conforme a necessidade de cada caso.





A nova proposta de comunicação da instituição financeira reforça a identidade Cresol Agro, que estará presente em todas as ações voltadas ao setor. Isso porque as soluções financeiras oferecidas pela cooperativa vão além das linhas de crédito rural e estão presentes no dia a dia dos agricultores, melhorando e protegendo a propriedade, facilitando as transações financeiras, levando conhecimento a partir de projetos técnicos, entre outras finalidades.

Publicidade





A estratégia também resgata e valoriza as raízes da Cresol, fundada em 1995 por um grupo de produtores rurais, além de fortalecer o propósito de apoiar a agricultura e manter um relacionamento sólido e verdadeiro com os seus cooperados.





“O agro é um dos segmentos mais representativos para a Cresol, portanto, nada mais natural do que pensarmos em soluções personalizadas especificamente para este público. A ideia é termos uma identidade visual própria e um posicionamento que gere reconhecimento da marca como uma grande parceira do produtor rural durante todo ano”, explica o vice-presidente da Cresol Confederação, Adriano Michelon.





Dessa maneira a Cresol dá uma importante contribuição para o segmento do agro que vem crescendo, mesmo em momentos adversos. Além disso, mostra o quanto as cooperativas de crédito são fundamentais para financiar a atividade econômica. Se no segmento de startups, os fundos de investimento exigem uma postura muitas vezes agressiva das empresas nascentes, as cooperativas de crédito, por sua vez, atendem às necessidades do setor a partir de suas peculiaridades, como o grande risco envolvendo as questões climáticas. Não se pode comparar, por exemplo, o risco de uma geada, seca, ou chuva em demasia para uma lavoura com as possibilidades de não se atingir as metas de vendas em uma startup ;)





*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP). Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups. @professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)