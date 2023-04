De smartphone a máquina de costura, Correios vão leiloar mais de 50 mil itens esquecidos

Os Correios vão leiloar no dia 2 de maio, pela internet, mais de 50 mil itens que ficaram “esquecidos” em suas dependências. Entre produtos, divididos em seis lotes, estão celulares e periféricos, equipamentos diversos – máquinas de costura e instrumentos musicais – além de drones e material de microinformática – como impressoras, note-books e tablets.





A relação completa dos lotes está disponível no portal Licitações-e. Os valores iniciais dos lotes variam de R$ 2.468,70 a R$ 253.543,84.

Os itens que serão leiloados são considerados refugo. São objetos que não puderam ser entregues após várias tentativas frustradas, além de não terem sido reclamados, nem por quem receberia, nem por quem enviou.





Após a prescrição do prazo de direito à reclamação, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é colocado, então, para a alienação – no caso, venda por leilão.





Pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar devem fazer o cadastro na plataforma Licitações-e e, após essa etapa, enviar propostas de forma eletrônica para participar da disputa. Basta ir em Pesquisa Avançada e informar o número da licitação: 994627. As informações também estão disponíveis na página de Licitações dos Correios.





Os interessados poderão, antes da data da licitação, conhecer a condição dos bens, no seguinte endereço: Rua Mergenthaler, 592, Bloco III, 3º Andar, Vila Leopoldina, São Paulo/SP, das 8h às 11h e das 14h às 16h, conforme definido no preâmbulo do edital, mediante agendamento prévio pelo telefone (11) 4313-8085.