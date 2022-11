Décimo terceiro está chegando: confira dicas para não se enrolar

Fim de ano chegando e, com ele, o momento tão esperado por muitos brasileiros: o décimo terceiro salário, também conhecido como gratificação natalina. O pagamento, que normalmente é efetuado em duas parcelas - a primeira, até 30 de novembro, e a segunda, até 20 de dezembro, - representa um alívio nas contas dos brasileiros.





Muita gente, inclusive, acaba se deslumbrando com o valor a mais na conta e sai gastando além do que devia. Pensando nisso, o educador financeiro do Sicoob, Eduardo Trigueiro, separou cinco dicas de como usar bem o 13º salário.

“Nossas orientações são diversas, pois cada brasileiro conhece sua necessidade. Se estiver com dívidas, nossa recomendação é que aproveite o décimo para efetuar o pagamento. Como também é válido aquelas pessoas que já têm planos para compras e viagens com esse dinheiro”, disse.





De acordo com o especialista, é possível utilizar as duas parcelas de formas diferentes. “Se conseguir pagar as dívidas na primeira metade, a segunda pode ser utilizada para antecipar algumas contas: matrícula ou material escolar, IPVA, compras específicas, entre outros”, comenta Trigueiro, lembrando que em janeiro surgem os chamados “gastos do começo do ano”. “É preciso se programar para essas despesas que são corriqueiras no início de cada ano”.

Um dos pontos importantes é não utilizar o 13º com gastos desnecessários. “Nessa época, surgem muitas propagandas sedutoras, principalmente de itens que normalmente a gente já tem e as indústrias querem que façamos um upgrade, como celulares, televisões e carros. Por isso, é preciso se perguntar sempre: esse gasto é realmente necessário?”, aconselha o especialista.





Outro fim nobre para o 13º é antecipar gastos que podem surgir em dezembro, como a compra de um presente, a organização da ceia natalina ou até uma viagem em família, desde que com planejamento. Ainda segundo Trigueiro, a melhor opção sempre será utilizar seu dinheiro com consciência. “Se a pessoa tem a possibilidade de guardar o valor, melhor. Quanto mais reserva de emergência você tiver, mais segurança financeira vai ter”, finaliza.

