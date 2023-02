Defendida por Lula, redução dos juros pode inflacionar a economia ou salvá-la, dizem especialistas

A redução da taxa de juros defendida nos últimos dias pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva pode deixar a economia brasileira inflacionada ou até mesmo salvá-la, de acordo com as análises dos economistas ouvidos pelo Portal Bonde. Em 2023, a Taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) manteve os 13,75% ao ano atingidos em agosto de 2022, maior porcentagem em seis anos.





Basicamente, quanto mais alta a Taxa Selic, mais caro é fazer empréstimos bancários e ter acesso a crédito, que utilizam a porcentagem como parâmetro. Conhecido por apostar o seu modelo econômico na liberação de crédito - a fim de gerar rotatividade no mercado e, consequentemente, mais empregos - Lula demonstra não estar satisfeito com os juros elevados e critica com veemência o presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, que alega que a taxa se encontra elevada para conter a inflação.

Publicidade

Publicidade





O economista e professor da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) Marcos Rambalducci concorda com Campos Neto. Para ele, a atual situação do Brasil é propícia para as taxas elevadas. Rambalducci explica que a inflação é o resultado do excesso de dinheiro disponível para consumo de empresas e pessoas, ao mesmo tempo que não há a quantidade de produtos suficientes para esse consumo.





"A forma que tem se mostrado mais eficaz de retirar o excesso de dinheiro, já que no curto prazo não dá para aumentar a quantidade de bens e serviços disponíveis, é tornando mais atrativo emprestar este dinheiro ao governo, em vez de utilizá-lo para consumo. Portanto, é por meio da elevação da taxa de juros que se consegue tal equilíbrio", explica o economista.

Publicidade





O professor, no entanto, deixa claro que há um preço a ser pago para manter a inflação sob controle. "A taxa de juros fundamentalmente é utilizada para desestimular a economia. Evidentemente, que a elevação da taxa de juros impulsiona negativamente a criação de postos de trabalho."





O também economista e professor da UEL (Universidade Estadual de Londrina) Sinival Pitaguari defende a diminuição da taxa de juros. Para ele, além de não favorecer a criação de empregos que "é fundamental e necessária", os juros elevados pode, inclusive, gerar mais inflação. Ele também questiona a análise de Rambalducci, afirmando que a inflação que assola o mundo atualmente é a de custos, não a de demanda.



Publicidade





"A política de juros altos é eficaz para resolver inflação de demanda, entendida como aquela que a economia está no pleno emprego dos fatores de produção e a oferta é insuficiente para atender a demanda. Não se aplica hoje no Brasil e no mundo. Mas há outras causas da inflação, como inflação de custos, geralmente provocada por um choque de contração na oferta. É o que vem ocorrendo no mundo, devido à desorganização das cadeias globais de produção por conta da pandemia e à guerra Rússia x Ucrânia, que provocou desabastecimento de petróleo, gás, fertilizantes e grãos", pondera Sinival Pitaguari.

Publicidade





Pitaguari ainda questiona os economistas que defendem a taxa de juros elevada na situação vigente do Brasil. "Alguns economistas consideram que [a Selic alta] pode até piorar a inflação, porque juros são custos para as empresas do setor produtivo, do comércio e dos serviços não bancários. Só os economistas muito ortodoxos e, é claro, os ligados ao mercado financeiro - como bancos e corretoras - que são a favor de juros altos mesmo numa situação de inflação de custos. Não há motivo nenhum para o Brasil ser o campeão mundial de taxa básica de juros reais."

Publicidade





Já Rambalducci defende a não interferência de Lula. "Ele deveria escutar o conselho de seu amigo e ex-presidente do Banco Central Henrique Meireles e não comentar sobre taxa de juros. Na época [2003 a 2010], além de uma administração coerente em termos de equilíbrio fiscal, o governo Lula foi beneficiado com uma alta das commodities que proporcionaram uma entrada de dólares muito grande na nossa economia, ajudando a conter a inflação e permitindo derrubar as taxas de juros."