Delivery segue em alta nos supermercados do Paraná mesmo após pandemia

As redes de supermercados têm testemunhado uma revolução significativa no processo de compras, impulsionada principalmente pela crescente demanda por conveniência e eficiência. Dentre as tendências que vem ganhando cada vez mais destaque, está o serviço de delivery.





Com a proliferação de aplicativos e plataformas on-line, consumidores podem agora pedir uma ampla gama de itens com apenas alguns cliques, transformando radicalmente a experiência de compra tradicional.

Em Londrina, os estabelecimentos atingiram o auge do delivery durante a pandemia da Covid-19. Agora, mesmo que em patamares inferiores, o crescimento é constante. Em algumas redes, o avanço chega a 25% ao ano.





O número de brasileiros que utilizava o serviço na pandemia, época em que o delivery ganhou grande importância devido às normas de isolamento, saiu de 30,4% em 2019 para 54,8% entre 2020 e 2021. Os dados são da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito).

Em janeiro de 2022, por exemplo, foi registrado um aumento de 20,56% em comparação ao mesmo período do ano anterior, segundo informações do MCC-ENET, em parceria com o Compre & Confie e a Câmara Brasileira da Economia Digital.







Segundo a Apras (Associação Paranaense de Supermercados), alguns dos clientes mantiveram o hábito da compra por e-commerce depois da pandemia, mas a maioria retornou para as lojas. Porém, mesmo assim, a organização aponta um crescimento de vendas on-line constante, mesmo que ainda estejam em uma velocidade baixa.





“A representatividade do delivery gira em torno de 2% do faturamento geral no Brasil. Tem a ver com a cultura de consumo no nosso país e com os hábitos das gerações, pontos que interferem nas preferências de compra”, explica o vice-presidente de Marketing da Apras, Fabiano Szpyra.





