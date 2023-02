Deputado estadual pede à União mudanças na concessão de pedágios no Paraná

Um pedido com mudanças substanciais na proposta de pedágio paranaense foi protocolado na última semana pelo deputado Arilson Chiorato (PT) no Ministério do Transporte em Brasília. A solicitação foi feita pessoalmente pelo parlamentar na última quinta-feira (9), quando esteve na capital federal para discutir o tema com o ministro da pasta, Renan Filho. No documento, ele pede a adoção das recomendações técnicas compiladas das audiências do pedágio e também do estudo feito pelo ITTI (Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura) a pedido da Frente Parlamentar sobre o Pedágio.





“Protocolar o pedido é uma maneira de formalizar todo esse trâmite. Encaminhamos toda a documentação juntada nesse período, como as recomendações técnicas previstas no Manifesto do Poder Legislativo Estadual (5/4/2021), que foram fundamentadas em compilações de propostas técnicas em audiências públicas, que realizamos por meses em todo o estado”, pontua.



