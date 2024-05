Desde a reinauguração, pedágio de Jacarezinho teve média de um assalto a cada 15 dias

O posto de pedágio de Jacarezinho (Norte Pioneiro) tornou-se um alvo fácil para os assaltantes. Em menos de um mês, três roubos aconteceram no local. O mais recente foi registrado na última segunda-feira (6) e, dessa vez, os criminosos agiram durante o dia. A Polícia Civil informou que investiga as ocorrências, mas ainda não identificou os suspeitos de nenhum dos três casos.





As câmeras de segurança da praça de pedágio gravaram toda a ação dos assaltantes na segunda-feira. Eram 10h22 quando dois homens em uma motocicleta chegaram à Praça de Pedágio Auxiliar 2, na pista em sentido a Ourinhos (SP). Armado com revólver, o homem que estava na garupa da moto desceu do veículo, rendeu os funcionários que estavam em uma das cabines e ordenou que entregassem todo o dinheiro. Os suspeitos fugiram em direção ao município paulista levando as gavetas da caixa registradora. Não houve violência física e ninguém ficou ferido.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Este é o terceiro assalto praticado contra o posto de pedágio em Jacarezinho desde que a cobrança da tarifa voltou a acontecer, no último dia 23 de março. O primeiro caso ocorreu na noite de 19 de abril, na Praça de Pedágio Auxiliar 1. Três dias depois, em 22 de abril, também no período noturno, um novo assalto foi cometido no local, dessa vez, na Praça Principal. Nesta segunda ocorrência, os assaltantes renderam os funcionários de todas as cabines em operação. Agora, o alvo foi a praça Auxiliar 2, na altura do distrito de Marques dos Reis.





Na segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada, mas não localizou os suspeitos. A Polícia Civil do Paraná informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que investiga o caso e realiza todas as diligências cabíveis com o intuito de identificar os suspeitos e esclarecer os fatos. As imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas para auxiliar na identificação dos autores do crime.





Em relação aos outros dois assaltos, a Polícia Civil do Paraná disse que segue investigando e realizando as diligências. Os suspeitos ainda não foram identificados.





A EPR Litoral Pioneiro, que administra a praça de pedágio em Jacarezinho, divulgou uma nota relatando o ocorrido na segunda-feira e disse que apoia as investigações da polícia. Após o segundo assalto, em 22 de abril, a concessionária afirmou que aumentaria os investimentos no aperfeiçoamento dos processos de segurança, com o objetivo de aumentar a proteção aos funcionários.contagem e