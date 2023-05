Desemprego atinge 5,2 milhões de jovens entre 14 e 24 anos, diz pesquisa

Um estudo realizado pela subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, vinculado ao Ministério do Trabalho, apontou que 5,2 milhões de jovens brasileiros estão desempregados. Com idade entre 14 e 24 anos, o número de jovens desempregados representa 55% do total de pessoas que enfrentam essa situação no Brasil, que é de 9,4 milhões.





De acordo com os dados, entre os jovens desocupados, 52% são mulheres e 66% são pretos e pardos. Aqueles que nem trabalham nem estudam - os chamados nem-nem - somam 7,1 milhões, sendo que 60% são mulheres, a maioria com filhos pequenos, e 68% são pretos e pardos.

Segundo a pesquisa Empregabilidade Jovem Brasil, apresentada na sexta-feira (26), no primeiro trimestre de 2023, 23% das jovens mulheres ocupadas e 37% dos jovens homens ocupados não tinham concluído o ensino médio e 38% das desocupadas e 46% dos desocupados não concluíram o ensino médio. Apenas 9% das jovens ocupadas e 5% dos jovens ocupados têm ensino superior.





