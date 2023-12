Destinação do Imposto de Renda devido para o Fundo do Idoso pode ser feita até dia 29 de dezembro

Os contribuintes têm até dia 29 de dezembro para destinar parte de seu imposto de renda (IR) devido a projetos e entidades que beneficiam idosos de Londrina. Pessoas físicas podem fazer a destinação de até 6% do IR devido e, para as pessoas jurídicas, o valor é de até 1%.





Os recursos são encaminhados para o FMPDI (Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa) e, posteriormente, são transferidos às nove iniciativas cadastradas no Banco de Projetos do FMPDI, conduzidas por sete entidades.

No ato da destinação, o contribuinte tem a oportunidade de escolher qual iniciativa deseja beneficiar.

É importante destacar que, ao destinar parte de seu IR devido, o cidadão não irá pagar um valor maior no imposto, mas sim encaminhar ao projeto de sua escolha uma porcentagem dos tributos que deve pagar aos cofres públicos.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), Luciana Alvarez, frisou que mesmo quem tem restituição do imposto a receber pode aderir à iniciativa.







“É possível destinar aos projetos até 6% do valor dos tributos que foram retidos a mais, na fonte. Quando o contribuinte optar por essa alternativa, ao receber a restituição devida pelo governo, ela virá acrescida do montante destinado, com o valor total tendo sido reajustado pela taxa Selic”, explicou.



COMO DESTINAR





Para realizar o procedimento, o cidadão deve acessar o formulário on-line, preencher os seus dados, escolher uma das iniciativas do Banco de Projetos, inserir o valor que deseja destinar, gerar o boleto e fazer o pagamento.





