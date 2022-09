Dia D traz oportunidades para trabalhadores com deficiência em Londrina

O trabalhador com deficiência que deseja se inserir no mercado de trabalho terá grandes oportunidades nesta sexta-feira (30). Neste dia, a SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) promove o Dia D do Trabalhador com Deficiência em Londrina.





O evento deve reunir empresas com diferentes oportunidades de emprego e trazer dois cursos de formação para o público PCD (pessoa com deficiência). A ação será das 9h às 12h, na rua Pernambuco, 162.

As empresas participantes enviarão suas equipes de recursos humanos para receber os trabalhadores PCD e iniciarem o processo de seleção podendo, em caso de interesse do candidato e da empresa, haver a contratação imediata durante o Dia D.





Toda a estrutura e os servidores da Secretaria ficarão à disposição em um dia de atendimento exclusivo. O evento contará com intérpretes de libras e o prédio da secretaria é adaptado, com rampas e elevador.





O secretário do Trabalho, Emprego e Renda em exercício, Cesar Makiolke, convocou os trabalhadores a participarem.





“A construção do evento foi toda pensada para proporcionar o melhor aos PCDs. Ouvimos o Conselho dos Direitos da Pessoa Com Deficiência, empresas e entidades e providenciamos tudo para que todos os detalhes que foram apontados fossem supridos. E para que o evento seja o sucesso que esperamos, precisamos da presença das maiores estrelas do Dia D, que são os trabalhadores. Aguardamos todos nesta sexta, a partir das 9h, e esperamos comemorar muitas contratações”, afirmou.