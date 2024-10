Dia das Crianças: comércio de rua de Londrina vai abrir neste sábado

Há quem sempre se enrole na hora de comprar o presente das crianças e precise deixar para a última hora. Neste sábado (12), feriado do Dia da Padroeira do Brasil, o comércio de rua de Londrina vai abrir as portas das 9h às 18h após um acordo entre patrões e funcionários.





Com expectativas de boas vendas para o dia, os comerciantes querem aproveitar a data em que também é comemorado o Dia das Crianças para faturar.

Ovhanes Gava, presidente do Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina), explica que as negociações tiveram como resultado o acordo de pagamento de R$ 150 para cada trabalhador, além de R$ 25 de vale-alimentação e um dia de folga, que deve ser agendado para o mês de outubro.





A orientação é de que o empresário varejista procure o Sincoval para entender o funcionamento desse acordo, já que o trabalho nos feriados é uma novidade para o comércio de rua de Londrina. Segundo ele, não é possível fazer a troca da folga no mês de novembro e nem incluir o dia trabalhado como banco de horas.

A multa no caso de descumprimento do acordo é de um salário mínimo da categoria por funcionário. A adesão é opcional, de acordo com o presidente, ficando à critério do comerciante abrir ou não a loja no sábado.





O Dia das Crianças é a terceira melhor data do comércio no que diz respeito às vendas, atrás somente do Natal e do Dia das Mães.





Somado a isso, a decisão de abrir o comércio no sábado também levou em conta uma sondagem feita pela Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná), que apontou que mais de 65% dos paranaenses devem comprar presentes para a criançada neste ano. Além dos tradicionais brinquedos, os jogos eletrônicos também estão em alta.





