Dia dos Namorados: 2024 é o ano em que os paranaenses pretendem gastar menos com a data desde 2016

Cerca de 47,1% dos paranaenses vão presentear alguém no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, mostrando uma constância com o número do ano passado, quando o percentual foi de 47%. Os dados são os piores apresentados na série histórica da pesquisa, feita pela Fecormécio PR e Sebrae/PR, iniciada em 2016.



De acordo com a série histórica da pesquisa, o auge da intenção de presentear foi durante a pandemia e, nos últimos dois anos, está estagnada na casa dos 47%.

"A tendência de pagamento à vista vem se consolidando, principalmente através do Pix, o que influencia na diminuição do endividamento dos paranaenses”, comenta o coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt.

Os dados ainda mostram que os homens são os que mais presenteiam no Dia dos Namorados já que, neste ano, 50,6% pretendem fazer algo para a data, em contrapartida de 44,1% das mulheres. Os motivos para não presentear variam, mas, no geral, evidenciam a diferença salarial e a consolidada tradição dos homens serem os responsáveis por presentear.

Entre as principais razções para não presentar entre os homens, está o fato de não se ter uma namorada ou companheira como 71,1% das justificativas, enquanto as mulheres usam a mesma resposta em 54,4% dos casos.

Muitas mulheres alegam que não costumam comemorar a data, com 15,8%, ante 11,5% dos homens. Ainda, 11,4% delas decidiram não presentear por estarem desempregadas ou por dificuldades financeiras, enquanto apenas 6,9% dos homens estão nessa condição.



"A pesquisa também mostra a maior intenção de presentear pelos homens, o que além de ser uma questão cultural, pode ser atribuído ao menor rendimento médio das mulheres, conforme atestam os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD", analisa Schmidt. Tíquete médio Ao falar dos valores que as pessoas pretendem gastar, a pesquisa mostra que essa taxa também caiu, cerca de 2,7%, ficando em R$157,86. Entre as mulheres, o valor médio do presente será de R$136,51, em contrapartida com os homens que pretendem gastar, em média, R$179,55. A maioria das mulheres, 34,8%, vai comprar itens até R$ 100,00, já a maior parte dos enamorados do sexo masculino, 28,4%, pretende gastar entre R$ 151,00 e R$ 200,00 e uma parcela considerável de 19,3% vai investir mais de R$ 300,00 no presente para a amada, em contraposição à restrita parcela de 1,1% de mulheres. Por fim, a pesquisa mostra que a maioria dos consumidores (71,5%) fará pesquisa de preços, principalmente pela internet, com 46,9%.



Tipo de presente Ao serem perguntados sobre os tipos de presente, os entrevistados poderiam citar mais de um tipo, assim, perfumes e cosméticos são os que ganharam mais destaque nas respostas, com 37,9%, superando pela primeira vez roupas e calçados, que concentram 30,5% das menções de compra. De acordo com os dados da pesquisa, as mulheres pretendem presentear itens de vestuário (37,5%) e perfumaria (34,1%) e, além disso, 18,2% pretende dar comidas e bebidas. Já os homens vão focar principalmente em perfumes e cosméticos, com 41,6%, e em um jantar romântico, com 29,2%.

É importante, entretanto, que os parceiros saibam que a maioria das namoradas (52,8%) prefere ser surpreendida. O fato curioso é que os homens também desejam ser surpreendidos, com 55,5% de respostas positivas.

Para saber se está indo em busca do presente certo, é importante saber que na lista de desejo das mulheres os itens que aparecem em primeiro lugar são roupas, bolsas e calçados, com 23,3%, e em seguida temos cosméticos, com 18,9%, joias, com 15,6%, jantar romântico, com 11,1% e flores, com 8,9%.

Já os homens preferem ganhar itens de vestuário (17%), perfumes e cosméticos (9,1%), jantar (9,1%), dinheiro para comprar o que quiser (9,1%), além de viagem (8%) e eletrônicos (8%). O economista e assessor econômico da Fecomércio PR, Lucas Dezordi, analisou a inflação dos itens mais desejados pelos namorados nos últimos 12 meses, com base no IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Neste período, a economia brasileira registrou uma inflação de 3,70% e a cesta de produtos relacionados ao Dia dos Namorados, 2,59%. Em Curitiba e Região Metropolitana, a cesta dos apaixonados registrou elevação de 2,91%.

Dos principais produtos e serviços desejados pelos namorados em Curitiba, vale destacar que os valores subiram, como os perfumes, que aumentaram 3,70%, artigos de maquiagem (0,36%), roupas masculinas (6,39%), sapato masculino (8,61%), roupas femininas (3,57%) sapato feminino (5,90%), jantar (4,47%) e joias (2,27%) registraram variações positivas, no período.

Por sua vez, os aparelhos eletrônicos, tais como computadores (-6,69%) e Celulares (-5,95%) caíram de preços e vão estar mais baratos se comparados com o Dia dos Namorados de 2023, sendo que estão com os preços em queda pelo segundo ano consecutivo.

“Esse movimento de preços indica que os canais logísticos de equipamentos eletrônicos estão restabelecidos e os efeitos mais perversos da crise da Covid-19 estão se dissipando”, esclarece Dezordi.



Período, local da compra e pagamento Quanto aos dias que os amantes pretendem fazer as compra, os resultados mostram que 60,3% pretendem adquirir os presentes na semana que atencede à data, contra 17,9% que pretendem deixar para a véspera e 12,3% que vão as compras de 8 a 15 dias de antecedência. O shopping e a internet são os locais preferidos para a compra dos presentes, com 35,4% e 33,7%, respectivamente. Enquanto o shopping é o local de compra favorito das mulheres, com 37,8%, a internet é o dos homens, com 36,5%. As lojas do centro da cidade devem receber 13,1% do fluxo de consumidores e as lojas de bairro, 9,7%. Os paranaenses pretendem pagar o presente do Dia dos Namorados à vista. Juntos, Pix, cartão de débito e dinheiro, devem concentrar 67,6% dos pagamentos. O cartão de crédito parcelado tem 17,3% das intenções de compra e o cartão de crédito à vista, 14,5%. Influência na compra Ao presentear a pessoa amada, a qualidade do produto é fundamental para 41,7% dos consumidores, seguida pelo atendimento do vendedor, com 28%. Os fatores relacionados a preço aparecem só depois de atendidos esses dois pré-requisitos mais importantes.

A coordenadora de Comércio e Serviços do Sebrae/PR, Suelen Pedroso, aponta que o levantamento traz o atendimento e a qualidade do produto entre pontos de atenção para os empreendedores. Afinal, o dia pode até ser dos namorados, mas a data é para todos os casais: desde os que acabaram de se conhecer até os casados há anos.

"Ao proporcionar uma experiência de compra inesquecível é possível atrair e manter uma clientela. Tendo em vista que os casais adoram trocar presentes e fazer programas românticos na data, estarão mais propensos a lembrar do serviço e/ou produto também no futuro", considera.

Suelen apresenta ainda dicas de como empreender, pontuando que a montagem de combos com produtos nas áreas de beleza e bem-estar, ficar atento à diversidade e definidir estratégias de divulgação são essenciais.

Ainda, finaliza apontando que "manter a equipe de vendas, seja presencial ou digital, treinada para atender e dar aquele toque final no produto, como colocar uma flor ou simbologias da data, são alguns pontos que devem ser considerados pelos empreendedores".