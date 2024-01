Discussão no BBB 24 gera debate sobre bancos de sementes

O Brasil tem o quinto maior banco de conservação de sementes em longo prazo do mundo: a Colbase

“Arcas de Noé”

O banco suíço citado por Luigi no BBB24 é da Universidade de Zurique. O projeto idealizado pelo pesquisador Gregory Jäggli foca em plantas citadas na lista de espécies ameaçadas de extinção da IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza).

Mas a matéria do Globo Rural trouxe informações também sobre o maior banco de sementes do mundo, que fica em Svalbard, na Noruega, e também é chamado de “Arca de Noé”. O cofre fica localizado em uma região remota próxima ao Polo Norte, em um túnel de 125 metros, dentro de uma montanha. O local é aberto apenas três vezes ao ano.

A escolha do Polo Norte como sede para o Banco de Sementes de Svalbard tem o objetivo de garantir que – em caso de guerras ou desastres, em que falte energia elétrica no mundo todo – as sementes sejam refrigeradas naturalmente.

“O material lá duraria mais do que em um banco aqui, com um verão quente. A ideia é de um backup mesmo, pensando em uma catástrofe mundial”, afirmou Marília Burle ao Globo Rural.

A reportagem destacou que em 2022 o Brasil mandou materiais de várias espécies. "Trezentas e setenta amostras foram levadas ao local para armazenamento: milho (143 variedades), caju (6), maracujá (13), forrageiras (186) e soja (22)", destacou a matéria (faça aqui um tour virtual pelo Banco de Sementes de Svalbard).

“Esse é um trabalho que começa com nossa geração e se prolongará para nossos descendentes. Além disso, a humanidade continuará a depender de recursos genéticos para sobreviver”, explicou o pesquisador Juliano Padua à reportagem, que também destacou o fato de o Brasil ter o quinto maior banco de conservação de sementes em longo prazo do mundo, no caso a Colbase.



Estrutura de ponta

