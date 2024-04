Economistas mantêm previsão para Selic em 2024 e 2025, mas elevam para 2026

A expectativa dos economistas para a Taxa Selic no fim de 2024 segue inalterada em 9,5%, de acordo com o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta terça-feira (30).



Para 2025, a mediana das previsões também ficou estável, com uma taxa de juros em 9%. Para 2026, no entanto, a expectativa é de juros um pouco mais altos do que o previsto até agora: a mediana subiu de 8,50% para 8,63%.

Na última semana, a previsão para a Selic no fim deste ano saltou de 9% para os atuais 9,5%, repercutindo a alteração da meta de resultado primário para o próximo ano e a perspectiva de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos.



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicou que uma meta fiscal mais permissiva poderia dificultar o trabalho da instituição no atual ciclo de cortes de juros, iniciado no ano passado. O governo federal agora terá que alcançar "apenas" um déficit zero em 2025. Antes, o arcabouço fiscal previa um superávit nas contas de 0,50% do PIB (Produto Interno Bruto). 3,73



As expectativas para a inflação, PIB e câmbio também se mantiveram inalteradas nesta terça-feira. Para 2024, os economistas preveem um IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de 3,73%, o PIB com alta de 2,02% e o dólar a R$ 5.