Empresas oferecem desconto de 50% em passagens de viagens para quem estiver vacinado contra Covid-19

Com o objetivo de contribuir com o estímulo à vacinação da população contra a Covid-19, a Viação Garcia e a Brasil Sul iniciaram no dia 18 uma campanha promocional que dará desconto de 50% nas passagens de destinos operados pelas empresas para quem exibir comprovante de vacinação da primeira ou segunda dose realizadas até 10 dias antes da aquisição da passagem.

“Estamos apoiando a imunização de 100% da população brasileira e estimulando quem ainda não se vacinou a tomar uma atitude positiva que vai garantir a segurança de toda a população”, afirmou Estefano Boiko Junior, vice-presidente da Viação Garcia-Brasil Sul.





No final de agosto, as empresas anunciaram que 100% dos seus colaboradores estavam vacinados contra a Covid-19.

Para obter o desconto de 50% no bilhete, os passageiros devem apresentar a carteirinha ou o comprovante da vacinação somente nas compras efetuadas em agências rodoviárias ou pelo WhatsApp (43) 99193-7395.





A campanha será finalizada no dia 01 de novembro e contemplará até duas passagens por pessoa (ida e volta). O regulamento completo da promoção estará disponível para consulta nos sites viacaogarcia.com.br e brasilsul.com.br.