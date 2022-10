Empréstimo consignado do Auxílio Brasil provoca corrida aos bancos

Desde o último dia 11 de outubro, quando o governo federal anunciou a liberação do empréstimo consignado vinculado ao Auxílio Brasil, o que se viu foi uma corrida aos bancos.





Entre os beneficiários do programa de transferência de renda, uma população mais carente e muitos deles em situação de vulnerabilidade econômica e social, a oferta de dinheiro inesperada soou como um alívio e uma via rápida para a solução das necessidades mais urgentes.

Mesmo sem a certeza de que o pagamento do auxílio no valor de R$ 600 será mantido a partir de 2023, sem se atentar para a alta taxa de juros e sem um planejamento financeiro para quitar o empréstimo, quem teve o pedido aprovado comemora e faz planos para a utilização do recurso.





A trabalhadora autônoma Aline Nataly Pelegrini de Oliveira Sales está desempregada e vive de bicos. Faz “de tudo”. Panfletagem, faxina, trabalha como auxiliar de cozinha, “o que aparecer”.

“Só tenho renda quando eu faço uns bicos. Se não aparecer nada, só tenho o auxílio”, contou. Somados, os recursos repassados pelo governo chegam em torno de R$ 800 e ela recebe ainda o vale gás. Quando soube que os empréstimos consignados haviam sido liberados, entrou com o pedido. O primeiro foi negado, ela insistiu e agora aguarda a liberação de R$ 3.313,03 pela Caixa. “Deram 15 dias para eu receber”, disse.







O dinheiro ainda não entrou na conta de Sales, mas já tem destino certo. Reformar a casa, pagar uma parte das dívidas e, com o restante, “comprar umas coisinhas de casa, que estamos precisando”.





Em situação de desamparo, o empréstimo foi a luz no fim do túnel que a autônoma esperava.





