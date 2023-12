Entenda as propostas do governo para compensar perdas de arrecadação

Com a meta de zerar o déficit primário em 2024, o ministro Fernando Haddad ( Fazenda ) anunciou nesta quinta-feira (28) três novas medidas para evitar perda de arrecadação e reforçar o caixa da União no próximo ano.

Quais as três medidas anunciadas pelo governo?



Preço das carnes fecha 2023 com maior queda da série histórica do Índice de Preços

3. Mudança na lei do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) - que oferece benefícios para empresas aéreas e ligadas a entretenimento.

1. A reoneração gradual da folha de pagamentos dos setores hoje beneficiados por lei promulgada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta quinta (28). Nesse ponto, será testada a redução do pagamento da cota patronal na faixa de um salário mínimo

Quanto as medidas significam em arrecadação?

A reoneração gradual dos setores hoje desonerados irá gerar uma economia de R$ 6 bilhões, e as alterações no Perse irão representar a economia de outros R$ 6 bilhões, segundo o governo.

De acordo com a Fazenda, as medidas anunciadas vão permitir a compensação do rombo de R$ 12 bilhões que seria gerado pela desoneração de folha de pagamento.

O que acontece com os setores hoje desonerados?

Como será a redução da Cota Patronal na faixa de um salário mínimo?

A ideia é reduzir a contribuição patronal paga na faixa de um salário mínimo (R$ 1.412 em 2024). Há empresas que passarão a pagar 15% e outras 10%, a depender de sua atividade principal na CNAE.





Segundo a Fazenda, a cota patronal será de 10% para a faixa do trabalhador que ganha um salário mínimo no caso das 17 atividades que contam com os maiores benefícios hoje. Para outras 25 atividades, que contam com menos benefícios na sistemática atual de desoneração, serão cobrados 15%.





Para o montante que exceder da faixa de um salário mínimo, será aplicada a contribuição patronal padrão, de 20%.