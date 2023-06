Entidades de classe cobram de deputados ações para o Norte do Paraná

Quando em campanha, políticos constantemente são chamados a debater sobre temas relevantes para a sociedade, mas depois de eleitos pouco são cobrados a dar explicações sobre suas ações e projetos.





Após encabeçar, no ano passado, a campanha Juntos por Londrina e Região, que teve como objetivo incentivar os eleitores londrinenses a votarem em candidatos do município e região, agora a SRP (Sociedade Rural do Paraná) convidou os deputados eleitos para participarem de um evento de prestação de contas sobre como têm tratado, dentro de sua alçada, as principais reivindicações em setores como infraestrutura, segurança, saúde, tecnologia e inovação.



Nesta quinta-feira (29), estiveram presentes três dos quatro deputados estaduais eleitos com os votos do Norte do Paraná. Cloara Pinheiro (PSD), Tercilio Turini (PSD) e Tiago Amaral (PSD) foram questionados sobre três das principais demandas do setor produtivo: a inclusão de Londrina na Lei Estadual nº 14.895/2005, a construção do Contorno Leste e a integração das forças de segurança.





Além de membros da diretoria da SRP, representaram a população do Norte paranaense lideranças de entidades de classe. Entre elas, Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná), Sinduscon Norte PR (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná), Sebrae, Ceal (Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina) e Sescap-LDR (Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e de Serviços Contábeis de Londrina e Região). O deputado Cobra Repórter (PSD) também foi convidado, mas não pôde participar em razão de conflito de agenda.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: