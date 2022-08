Entidades de classe consideram irrisório auxílio federal para caminhoneiros

O benefício emergencial concedido aos caminhoneiros autônomos começa a ser pago nesta terça-feira (9), mas a medida não resolve a situação dos profissionais, que sofrem com os altos custos da atividade e a falta de medidas que protejam a categoria, garantindo melhores condições de trabalho. A avaliação é de entidades representativas do setor ouvidas pela FOLHA, que consideram o auxílio um paliativo pouco eficaz e cobram do governo federal soluções mais efetivas a longo prazo.

O Benefício Caminhoneiro – TAC foi instituído pela Emenda Constitucional nº 123, de 14 de julho de 2022. O governo federal justificou a medida pela necessidade de enfrentamento do estado de emergência decorrente da alta do preço do petróleo e derivados, mas há quem perceba no auxílio um caráter meramente “eleitoreiro”. “Isso não ameniza em absolutamente nada a situação do caminhoneiro. É tão somente um descarrego eleitoral. O que o governo está fazendo com o auxílio é uma tentativa desesperada de comprar voto”, declarou o diretor da CNTTL (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística), Carlos Alberto Litti Dahmer.





Menos contundente, mas também incrédulo sobre a eficácia da medida, o presidente do Sindicato dos Transportes Rodoviários Autônomos de Bens de Londrina e Região, Carlos Roberto Dellarosa, apresenta um cálculo simples para mostrar o quanto a ajuda é “insignificante”. Uma viagem de Londrina a Paranaguá consome cerca de 300 litros de combustível ou R$ 2,5 mil. Ou seja, as duas primeiras parcelas do auxílio não cobrem sequer o óleo diesel gasto para transportar uma carga de Londrina até o Porto. Considerando outros gastos, como pneus e manutenção do veículo, o valor do auxílio torna-se irrisório quando comparado aos custos do transporte. “Todo dinheiro ajuda, a gente não pode menosprezar, mas é um dinheiro muito insignificante.”