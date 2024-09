'Estímulo do consumo deve ser pelo desejo', afirma presidente do Sima

Investir na produção de móveis com maior valor agregado e aumentar as margens de lucro das empresas são dois dos maiores desafios a serem vencidos pela indústria moveleira, afirma José Lopes Aquino, presidente do Sima (Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas) e vice-presidente da Abimóvel (Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário).





Para avançar, todos os caminhos passam pela inovação e pelo desenvolvimento de processos sustentáveis, acrescenta Aquino, que lidera o setor na cidade nomeada em 2023 por decreto federal a Capital Moveleira Nacional. O principal polo brasileiro de produção de móveis reúne 300 fábricas e 12 mil trabalhadores.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Questões como essas que interessam a Arapongas e às 21,7 mil empresas que em todo Brasil empregam 270,6 mil trabalhadores diretos e indiretos estarão na pauta do XI Congresso Nacional Moveleiro, nos dias 1 e 2 de outubro, no Campus da Indústria, em Curitiba. O evento é organizado pela Federação das Indústria do Paraná (Fiep) em parceria com a Abimóvel.





O summit da movelaria nacional vai discutir as consequências de tragédias ambientais como a vivida pelo Rio Grande do Sul, refletir sobre a responsabilidade social e sustentável da indústria moveleira, além de mostrar como empresas do setor contribuíram para mitigar o sofrimento da população, com ações voluntárias de impacto.



Publicidade





“O evento tem dois dias de muita interação entre os profissionais da área, além de ser uma vitrine para a indústria moveleira, proporcionando uma plataforma para inovação e desenvolvimento de novas tecnologias”, diz Irineu Munhoz, coordenador do Conselho Setorial da Indústria Moveleira da Fiep e Presidente da Abimóvel.





“Nossa temática não apenas reconhece os desafios atuais, mas também busca soluções inovadoras e sustentáveis para reconstruir vidas e economias afetadas por desastres, trazendo novas perspectivas para o futuro do viver — o que a indústria de móveis sabe fazer de melhor!”, completa.







Grandes nomes do setor e renomados palestrantes estão confirmados para essa edição. Carlos Ferreirinha, consultor especializado no segmento de luxo; Marcos Batista, diretor de Inovação do CPS (Centro Paula Souza) e cofundador da startup Sala do Empreendedor Digital (GOVTECH); a diretora-executiva da Abimóvel, Cândida Cervieri; a arquiteta e presidente da Confraria AD, Elisa Mielke; além de designers como Sérgio Matos, Bruno Faucz e Katalin Stammer, entre outros palestrantes.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: