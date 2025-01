ExpoLondrina 2025 alcança 100% dos espaços comercializados

A 63ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, que ocorrerá de 4 a 13 de abril, ocupa mais de 200 mil metros quadrados do Parque Ney Braga, oferecendo espaço para aproximadamente 300 expositores de diversos setores, como concessionárias de veículos, maquinários e implementos agrícolas, além de pavilhões voltados ao varejo, gastronomia, mídia e serviços bancários. A ExpoLondrina 2025 já comercializou 100% dos espaços, com 85% de contratos fechados.





Com um público estimado de 500 mil visitantes ao longo dos dez dias de evento, a ExpoLondrina se consolida como um dos maiores e mais importantes encontros de negócios do Paraná. A feira se torna uma plataforma estratégica para empresas que desejam se expandir no mercado, fortalecer a marca e criar novas conexões com clientes e parceiros comerciais.

Além de movimentar diversos setores da economia, a ExpoLondrina tem um impacto direto na região, impulsionando o comércio, a indústria hoteleira, restaurantes, serviços, geração de empregos temporários e gerando um ciclo de desenvolvimento econômico que vai além dos dias do evento.





“A grande aderência das empresas e os resultados colhidos nas edições anteriores reforçam a capacidade que a Expo tem de atrair e impulsionar bons negócios para quem vende e para quem compra. O evento acaba se consolidando como uma vitrine única para os produtos e serviços, estimulando a visibilidade e a valorização das empresas da região", destaca o vice-presidente e diretor comercial da Sociedade Rural do Paraná, David Dequech Neto.





