ExpoLondrina lança aplicativo com informações sobre atrações e rede social

A edição deste ano da ExpoLondrina terá novamente um aplicativo com informações do evento, como grade de shows, espaço para compartilhar fotos, quizz, bate-papo e até possibilidade de comprar ingressos e pagar estacionamento on-line. Ele já está disponível para download para iPhone e Android com o nome ExpoLondrina 2023 e terá sorteio de diversos prêmios.





O quizz já começa a funcionar antes mesmo do início da ExpoLondrina. A cada nova enquete, o usuário soma pontos e concorre a prêmios. Quem fizer mais pontos até o dia 5 de abril ganhará dois ingressos para o camarote Super Bull. O ingresso será para o dia 12 de abril. Outros prêmios serão distribuídos ao longo do evento, que acontece entre os dias 6 e 16 de abril e é promovido pela Sociedade Rural do Paraná.

