Está na dúvida? Veja dicas para pagar boletos com segurança e evitar golpes

O boleto bancário é um dos meios mais usados pelos brasileiros para pagamentos de contas de consumo, como escolas, academias, condomínios, planos de saúde, consórcios, financiamentos, cartões de crédito, entre outros.





Só no ano passado foram 4,2 bilhões de documentos transacionados, totalizando R$ 5,8 trilhões. No entanto, assim como em outros meios de pagamento, o boleto também atrai a atenção dos golpistas.



Uma das estratégias de golpes aplicadas atualmente pelos criminosos é a do boleto falso, que pode parecer muito com um documento bancário verdadeiro. Ao invés de pagar uma conta, a vítima acaba enviando o valor para criminosos que falsificaram o boleto, seja este o-line ou físico.





O golpe pode acontecer no momento de uma compra on-line, quando o cliente decide pagar por boleto para aproveitar um desconto, por exemplo. O boleto é enviado no e-mail, o cliente efetua o pagamento, mas o produto não chega. A loja, neste caso, era falsa, assim como o boleto.

Entretanto, golpistas estão sempre em busca de novas formas para cometer crimes. Por isso, é de extrema importância que as pessoas se mantenham alertas para evitar serem vítimas. Os fraudadores apostam na desatenção dos pagadores para aplicar golpes.

Diante desse cenário, o Portal Bonde separou algumas dicas para ajudar as pessoas a reconhecerem boletos falsos e, com isso, reduzir as chances de cair nas armadilhas criadas pelos golpistas:

1 - CONFIRA OS DADOS DO BOLETO

Com a entrada em operação da PCR (Plataforma Centralizada de Recebíveis), todos os boletos emitidos precisam ser registrados antes de serem emitidos.





Para isso, os bancos inserem as informações ao documento, tais como CPF ou CNPJ do emissor, data de vencimento, valor, além do nome e número do CPF ou CNPJ do pagador.

No momento do pagamento, independente do canal utilizado (caixa eletrônico, mobile bank, internet bank etc.), os dados do beneficiário (a empresa que receberá o dinheiro) serão mostrados, o que permite ao pagador realizar a conferência com os dados que constam do boleto físico que está em suas mãos.

Se a conta em questão não pertencer ao beneficiário correto, o cliente não deve concluir a operação. Em caso de qualquer dúvida, o cliente deve entrar em contato com o SAC da empresa.