Fecomércio aponta que 81% dos paranaenses devem presentear parentes e amigos no Natal

Data comemorativa mais aguardada pelos varejistas, o Natal de 2023 promete ser bem melhor do que o do ano passado, ao menos para os lojistas paranaenses. Uma sondagem realizada pela Fecomércio PR em conjunto com o Sebrae/PR apontou que 81,3% dos consumidores pretendem presentear parentes ou amigos neste final de ano. O percentual está acima dos 78,8% registrados em 2022 e o valor do tíquete médio também subiu de um ano para o outro, de R$ 322,36 para R$ 337,96, alta de 4,8%.





Os resultados do estudo animam os lojistas que registraram vendas abaixo do esperado nas principais datas do varejo no primeiro semestre deste ano. Segundo o levantamento, a maioria dos paranaenses, um total de 83,6% de consumidores, irá comprar presentes para até cinco pessoas. Outros 13,4% incluíram na lista entre seis e dez pessoas e 3% deverão presentear acima de dez entes queridos.

“A principal data do varejo nacional promete ter um bom desempenho para os comerciantes paranaenses. A intenção de presentear no Natal cresceu em relação ao ano passado, bem como o tíquete médio. A compra pela internet se iguala pela primeira vez ao comércio de rua na série histórica da pesquisa, e a compra em shoppings também se destaca comparativamente ao levantamento anterior”, destacou o coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt.





As lojas do centro da cidade foram apontadas como o local preferido para fazer compras por 21,9% dos paranaenses ouvidos na pesquisa. As lojas de bairro foram citadas por 24,6%. Somadas, totalizam 46,5%, mesmo percentual das compras pela internet. Os shoppings vêm logo na sequência, com 44,8%.

Quanto a forma de pagamento, a maioria (67,2%) pretendem pagar à vista e 32,8% devem parcelar ou deixar para o vencimento do cartão de crédito.





Os itens de vestuário estão no topo da lista de presentes dos consumidores, com 57,5%. Os brinquedos devem corresponder a 42,8% das preferências, seguidos por perfumes e cosméticos (19,1%).





Com tanta disposição dos consumidores para irem às compras, o coordenador de Mercado Empresarial, Comércio e Varejo do Sebrae/PR, Luiz Antonio Rolim de Moura sugere que os lojistas pensem em facilitações que os aproximem dos clientes. “A utilização de tecnologias para tornar o pagamento mais prático, por exemplo, além de uma lógica de sugestões de produtos, promoções pensadas de acordo com o perfil do consumidor e, claro, com uma ampla divulgação nos canais de contato que têm com o seu público, como redes sociais e WhatsApp.”