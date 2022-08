Feira da Concha reúne cultura e economia colaborativa em Londrina

Música, gastronomia e artesanato formam um convite e tanto para sair de casa. Pois nesta sexta (12), a partir das 17 horas, será realizada uma edição mais que especial da Feirinha da Concha em Londrina. O evento ao ar livre é gratuito e tem ganhado mais adesão e simpatia dos visitantes graças seu aspecto artístico e também por enaltecer a economia colaborativa e referências locais.

A ação é fruto dos esforços de moradores do entorno que, por meio da associação de amigos e moradores, investe também na revitalização e valorização do centro histórico de Londrina. As atrações musicais são a banda "Bora?!", que irá tocar pop rock nacional e internacional e o Dj SoundTrackerz - apresentando rock clássico, trilhas sonoras de filmes e performance com discotecagem de vinil.





Como toda boa festa, o programa irá conta com gastronomia diferenciada para os convidados. Caldos e bebidas quentes como cochonhaque e quentão são algumas das opções de bebida, assim como chope. Para comer: tortas, pães especiais, curau, docinhos - com versões para degustar no local e também levar para casa ou presentear. Na área de artesanato, o público poderá apreciar produtos na área de moda, mobiliário e decoração e conhecer trabalhos criativos. O evento que antecede o Dia dos Pais é também uma oportunidade para se inspirar em um presente. O comércio de rua irá funcionar até às 21 horas na sexta-feira, e até às 18 horas no sábado.