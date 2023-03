Feirão da Resistência e Reforma Agrária em Londrina terá música e lançamento de livro

O Feirão da Resistência e da Reforma Agrária promove neste sábado (11) a segunda edição de 2023, no canto do Marl (Movimento dos Artistas de Rua de Londrina). O evento é uma oportunidade para londrinenses e moradores da região adquirirem produtos agrícolas orgânicos, artesanatos e ainda participarem de eventos culturais. O Feirão da Resistência e da Reforma agrária ocorre todo segundo sábado do mês.





Os produtores e artistas iniciam as vendas às 9h e, a partir das 10h, começam as apresentações culturais.

O Feirão da Resistência e da Reforma Agrária valoriza a alimentação saudável, já que tudo é produzido sem agrotóxicos, assim como valoriza a agricultura familiar e funciona como escoamento dos assentamentos da reforma agrária. Além disso, também valoriza a economia local, com os artesanatos e outras produções, e a arte pública, já que todos os artistas que se apresentam também são locais”, afirma um dos organizadores, Josemar Lucas.