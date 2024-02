Fevereiro começa com 17,9 mil vagas ofertadas nas Agências do Trabalhador do Paraná

Nesta semana, as Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados estão ofertando 17.950 vagas de emprego com a carteira assinada no Estado. A maioria das vagas é para trabalhar como auxiliar de linha de produção, com 3.581 oportunidades.





Logo em seguida, aparecem as funções de repositor de mercadorias, com 501, safrista, com 463 e abatedor de porco, com 380.

A região de Cascavel concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (4.757). São 916 vagas para auxiliar de linha de produção, 380 para abatedor de porco, 265 para operador de processo de produção e 140 para abatedor de aves.





A Grande Curitiba aparece em seguida (4.370), com 489 oportunidades para repositor de mercadorias, 326 para auxiliar de linha de produção, 177 para operador de telemarketing ativo e receptivo e 173 para operador de caixa. Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 151 vagas para preenchimento imediato: auxiliar de limpeza (169), auxiliar de cozinha (55), garçom (12), chapista de lanchonete (10) e zelador (5).

As regiões de Londrina (1.896), Campo Mourão (1.762), Foz do Iguaçu (1.445) e Pato Branco (1.133) são destaques no Interior. Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 368 vagas, alimentador de linha de produção, com 133, safrista, com 106, e monitor agrícola, com 51 oportunidades.





Em Campo Mourão, os destaques são para auxiliar de linha de produção (490), safrista (273), magarefe (125) e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (93).

Na Região de Foz do Iguaçu há oferta de emprego para auxiliar de linha de produção, com 433 oportunidades, alimentador de linha de produção, com 126, servente de obras, com 82, e operador de caixa, com 72. Em Pato Branco, são ofertadas 340 vagas para auxiliar de linha de produção, 76 para safrista, 58 para operador de processo de produção e 53 para operador de caixa.





Em Guarapuava, o destaque é para a procura por auxiliares de orientação pedagógica, com 40 vagas. Na região de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, são 80 ofertas para trabalhador da cultura de maçã. No Litoral, os destaques são as buscas por operador de produção (química, petroquímica e afins), com 15 vagas, pintor de casas, 15 vagas, e repositor de mercadorias, com 2 vagas.





Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.O agendamento deve ser feito no site.