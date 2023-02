Fórum Desenvolve Londrina marca data para divulgar resultado de estudo sobre trabalho e renda

Com início às 8h, o evento será no auditório da Unimed Londrina, aberto ao público e gratuito, com inscrições pela plataforma Sympla neste link .

O Fórum Desenvolve Londrina promove no dia 16 de março o lançamento e entrega dos trabalhos realizados pela entidade em 2022: o Caderno de Estudos com o tema “Londrina de Todos - perspectivas de trabalho e renda para londrinenses em situação de vulnerabilidade” e o Manual de Indicadores de Desenvolvimento de Londrina 2022, com a XI Pesquisa de Percepção da População sobre a cidade de Londrina.

O Fórum Desenvolve Londrina retomou as atividades no mês de fevereiro e, em suas reuniões semanais, às quintas-feiras, inicia as discussões sobre a escolha do tema de 2023, com base em indicadores da cidade.





A entidade não governamental foi criada em 2005 e é formada por 38 segmentos representativos do município de Londrina, com o objetivo conjunto de examinar soluções comunitárias em prol do desenvolvimento sustentável.