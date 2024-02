Frigorífico de aves está com 300 vagas de emprego abertas em Maringá

Entidades do setor produtivo criticam corte "tímido" da taxa Selic

A empresa destaca que oferece diversos benefícios aos trabalhadores, incluindo restaurante com café da manhã e almoço, cartão farmácia, vale-transporte, seguro de vida, assistência médica e odontológica, auxílio educação, além de uma área de descanso nas instalações de Maringá.

Os interessados podem se candidatar pessoalmente na unidade, situada na Estrada Maringá, lote 152, s/n.º – Gleba Patrimonial. Currículos podem ser entregues impressos ou enviados via WhatsApp para o número (44) 98826-5744.

A GTFoods está com 300 vagas abertas para os cargos de auxiliar de produção e auxiliar de produção SIF em sua fábrica matriz, localizada em Maringá (PR), com início imediato.

Sobre a empresa







A GTFoods é a sexta maior produtora de carne de frngo do Brasil e figura entre os 10 maiores exportadores dessa proteína no país. Com mais de 10 mil funcionários, a empresa possui habilitações para exportar para mais de 100 países.





A empresa é detentora de várias marcas, como Bellaves, Brasil Embalagens, Canção e Lorenz. Mensalmente, comercializa mais de 30.000 toneladas entre frango, peixes, vegetais congelados e ovinos.