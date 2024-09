Garrafas de vinho do 'Sheik do Bitcoin' falido vão a leilão com valores entre R$ 25 e R$ 12 mil

Mais de mil garrafas de vinhos importados serão leiloadas no dia 26 de setembro pela metade do preço. Os valores iniciais variam de R$25 a R$12 mil a unidade. Os bens fazem parte da massa falida da Rental Coins, de propriedade do empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik do Bitcoin”, que teve sua falência decretada pela Justiça do Paraná em outubro de 2022.





Os lances devem ser ofertados por lotes e há opções com uma garrafa até lotes com mais de cem unidades.



Os vinhos estão armazenados em ambiente refrigerado, mantido pelo leiloeiro. O prazo de entrega é de até 30 dias após a arrematação. O pregão é virtual e os interessados já podem dar seus lances no site do leiloeiro. Para participar é necessário fazer um cadastro prévio. O arrematante deverá efetuar o pagamento à vista, em até três dias úteis após o encerramento do leilão.