Governador confirma novo piso regional, que vai de R$ 1,8 mil a R$ 2,1 mil

O decreto n° 4770/24, que fixa os novos valores do Piso Regional do Paraná, foi assinado nesta segunda-feira (5), pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Atualmente, o piso do Estado é o maior do Brasil e o decreto garante um aumento real nos salários de diversas categorias.





São quatro faixas salariais, que variam de R$ 1.856,94 a R$ 2.134,88 ao mês, o que chega a ser até 51% mais alto que o Salário Mínimo Nacional.



Representantes dos trabalhadores, empregadores e dos governos estadual e federal, através do Ceter (Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda), decidiram o novo piso em meados de janeiro. Ele tem como base o reajuste do Salário Mínimo Nacional, que passou para R$1.412 em janeiro deste ano, além de levar em conta a evolução do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que encerrou o ano com alta de 3,71%.





Com isso, o reajuste médio foi de 6% em relação aos valores praticados até então, que variavam entre R$ 1.749,02 e R$ 2.017,02. O novo piso é retroativo a 1º de janeiro de 2024.

O secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, ressaltou que todo o processo de definição do Piso Regional é feito de forma democrática, discutido junto com os trabalhadores e os empregadores. “Nossa política de valorização salarial funciona também que conseguimos aprovar com unanimidade os novos valores, por isso o Paraná continua tendo o maior salário mínimo do Brasil”, disse.





O governador do Estado afirma que o aumento do piso demonstra o reconhecimento e valorização dos trabalhadores. “O Paraná tem o maior salário mínimo do Brasil, o que demonstra nosso reconhecimento e valorização aos trabalhadores paranaenses. Nosso Piso Regional atende dezenas de categorias, em especial o setor de serviços, que é o que mais emprega no Estado”, afirmou.

Ratinho Jr. também destacou a geração de empregos no Paraná, que fechou 2023 com 87,6 mil novos postos de trabalhos formais, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. Com o resultado, o Estado se consolidou como o maior empregador da região Sul e o quarto maior do País.





“Nós temos, também, uma das menores taxas de desemprego do País, mostrando que o Estado está em pleno emprego, quando há praticamente mais vagas disponíveis do que gente para trabalhar”, salientou. “Para chegar a esse resultado, estamos investindo muito na qualificação dos nossos trabalhadores, com unidades móveis percorrendo os municípios oferecendo cursos gratuitos, para que eles cheguem ao mercado de trabalho já preparados”.

