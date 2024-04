Governo do Paraná leiloa veículos recuperáveis com lances a partir de R$ 1,8 mil

A partir desta quinta-feira (25), os interessados em participar do leilão de veículos do Estado, organizado pela Secretaria da Administração e da Previdência, já podem fazer seus lances nos lotes disponíveis. Entretanto, para fazer as propostas é necessário se cadastrar neste site.





Nesta edição do certame, são 56 veículos recuperáveis que estão em pátios de Curitiba, Santa Tereza do Oeste, Guarapuava, União da Vitória e Palotina.

Entre os modelos disponíveis, os que mais chamam atenção são as marcas Renault Fluence, Renault Logan, Ford Ecosport e Volkswagem Gol, com lances iniciais a partir de R$ 1.845,30 (Gol). Há também um veículo no estilo motorhome, modelo 2006, com lance inicial de R$ 26 mil.





Confira abaixo as datas, horários e endereços para visitação dos lotes disponíveis. Pessoas de qualquer lugar do país podem participar do certame e todas as informações sobre os veículos disponíveis estão no portal oficial do leilão. Os lances podem ser feitos até 8 de maio.



