Governo do Paraná terá concursos públicos com 260 vagas

O governador Ratinho Junior (PSD) anunciou nesta quarta-feira (3) a realização de um concurso público em 2024 com 253 vagas para o QPPE (Quadro Próprio do Poder Executivo), que é o quadro com profissionais de várias especializações distintas que trabalham em diversas secretarias. Os salários iniciais variam de R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88, além de um auxílio alimentação no valor de R$ 634,74. Há reserva de vagas para afrodescendentes e pessoas com deficiência. O edital do certame já está disponível neste link.







O período de inscrições para o concurso vai de 5 de fevereiro a 7 de março e os valores das taxas são de R$ 90 e R$ 130, dependendo do cargo que o candidato irá concorrer. Os candidatos que desejarem solicitar a taxa de isenção de inscrição terão entre os dias 5 e 9 de fevereiro para isso.

A prova objetiva está marcada para o dia 14 de abril e a aplicação ocorrerá em seis cidades: Curitiba, Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina e Umuarama. Todas as etapas e informações sobre o certame podem ser acompanhados no site oficial do concurso. Além da prova objetiva, o candidato aprovado passará por avaliação médica.





Das 253 vagas, 203 serão destinadas a candidatos com formação de nível superior, abrangendo campos como Administrador, Analista de Procuradoria, Assistente Social, Bibliotecário, Comunicador Social, Contador, Desenhista Industrial Gráfico, Economista, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro Civil, Engenheiro de Pesca, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Estatístico, Médico, Nutricionista, Pedagogo, Profissional de Tecnologia da Informação, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

As 50 vagas restantes serão disponibilizadas para nível médio/técnico, promovendo a inclusão de diversos perfis profissionais no serviço público. Elas serão para Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal Metrológico, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico de Manejo e Meio Ambiente, Técnico de Segurança do Trabalho.





"Esta é uma oportunidade para aqueles que desejam contribuir com o desenvolvimento do Paraná por meio do serviço público. Estamos comprometidos em fortalecer nosso quadro de servidores com profissionais dedicados", afirmou o secretário da Administração e Previdência, Elisandro Frigo. Ele ressaltou que o Estado promoveu uma modernização das carreiras do QPPE em 2023, assegurando regras claras de progressão e crescimento profissional para os futuros servidores.

O QPPE foi instituído pela Lei Estadual nº 13.666, de 5 de julho de 2002, em substituição ao anterior Quadro Geral do Estado. Ele engloba boa parte dos servidores estaduais, uma vez que seus agentes encontram-se distribuídos nos órgãos públicos que compõem a Administração Direta e Indireta do Estado.