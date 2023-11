Governo do Paraná vai adiantar 13º salário de servidores pelo 5º ano seguido

“A antecipação pagamentos visa beneficiar os servidores que poderão se programar com mais segurança para o fim do ano, mas também impulsiona o dinamismo econômico local, representando um importante impacto positivo no cenário financeiro do Estado”, reforçou Ratinho Junior.

O governador Ratinho Junior (PSD) anunciou nesta terça-feira (14) a antecipação do pagamento do 13º salário dos servidores públicos estaduais, que ocorrerá no dia 8 de dezembro, representando um aporte adicional de R$ 2,2 bilhões na folha de pagamento. Esta iniciativa, pelo quinto ano consecutivo, beneficiará mais de 154 mil servidores na ativa e cerca de 135 mil servidores aposentados e pensionistas.

Além disso, o ele anunciou o adiantamento do pagamento da folha de dezembro, medida também implementada durante a gestão do governador. Dessa forma, os servidores poderão contar com seus salários depositados já no dia 22 de dezembro, às vésperas do Natal. Habitualmente, o salário é pago no último dia útil do mês.







Com a combinação do 13º, a folha de novembro – que será paga no dia 30 de novembro – e o adiantamento da folha de dezembro, os servidores estaduais terão três salários depositados em menos de um mês. Essa medida injetará cerca de R$ 4,5 bilhões na economia do Estado.