Indústrias já podem se instalar em Londrina com benefícios do ICMS Tecnológico

Indústrias de produtos eletrônicos, de telecomunicações e de informática já podem se instalar em Londrina com benefícios fiscais do programa Paraná Competitivo. A lei estadual do ICMS Tecnológico amplia as possibilidades de atração de empresas do segmento de Tecnologia da Informação e Comunicação, fortalecendo o polo de TIC e abrindo mais perspectivas de negócios, empregos e renda para os londrinenses.





“Foi uma batalha de muitos anos. Em 2022 aprovamos o projeto na Assembleia Legislativa enfrentando grande pressão para não estender os incentivos do ICMS Tecnológico a outros municípios. Uma lei de 2005 atendia somente Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos. Com a mobilização do setor produtivo e de lideranças políticas de diversas regiões, conseguimos incluir Londrina e outras importantes cidades do Paraná” – diz o deputado estadual Tercilio Turini.

Após a aprovação da lei, demorou quase um ano e meio para finalizar a regulamentação, que ocorreu em março. Com isso, o ICMS Tecnológico passa a beneficiar municípios que têm sedes de universidades estaduais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e/ou Instituto Federal do Paraná (IFPR). Além de Londrina, os incentivos tributários da legislação chegam a polos regionais de Cornélio Procópio e Apucarana, bem como Maringá, Campo Mourão, Cascavel e outras regiões paranaenses.





O deputado Tercilio Turini ressalta que a lei do ICMS Tecnológico corrige uma distorção e reconhece o potencial de Londrina como referência nacional em TIC. “A tecnologia e a inovação evoluem numa rapidez impressionante. São inúmeras oportunidades de negócios. Londrina tem várias multinacionais, universidades que formam profissionais qualificados e muitos talentos querendo empreender. Vamos avançar na atração de indústrias dessa área e finalmente agora temos condições de competir com outras regiões oferecendo incentivos fiscais” – afirma o deputado estadual Tercilio Turini.