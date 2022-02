Inflação tem alta de 0,54% em janeiro, maior para o mês desde 2016

A meta do Banco Central para a inflação neste ano é de 3,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Ou seja, variando entre 2% e 5%.

O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), a inflação oficial no país, desacelerou para 0,54% em janeiro, após ficar em 0,73% em dezembro. Foi o maior resultado para o mês de janeiro desde 2016, quando o índice registrado foi de 1,27%.

Carnes e frutas sobem





O resultado para o mês foi influenciado, principalmente, por alimentação e bebidas (1,11%), que teve o maior impacto no índice do mês, com destaque para carnes (1,32%) e frutas (3,4%).



Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE tiveram alta em janeiro.