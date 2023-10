Inovação para as próximas gerações no Sistema Ocepar

Nesta segunda parte da entrevista com o presidente do Sistema Ocepar José Roberto Ricken demonstro o trabalho realizado para promover a inovação entre os diversos públicos da entidade:







1) Uma das atividades mais importantes atualmente no campo é a assistência técnica e extensão rural, pois leva ao homem do campo conhecimento, o qual é imprescindível para inovar. A assistência técnica e a extensão rural, todavia, vêm passando por grandes transformações, sobretudo em termos de tecnologias de comunicação. De que forma está sendo realizada a modernização da assistência técnica pelo Sistema Ocepar?

Atualmente o sistema cooperativista do paraná conta com mais de 2.400 profissionais especializados, com envolvimento na assistência técnica aos produtores rurais. Desse total mais de 1.500 são engenheiros agrônomos, mais de 300 médicos veterinários e zootecnistas, 80 outros profissionais de nível superior e mais de 460 técnicos de nível médio.





Esses profissionais oferecem suporte aos produtores, disseminando conhecimentos sobre boas práticas agrícolas, manejo integrado de pragas, conservação do solo, uso eficiente de recursos hídricos e adoção de novas tecnologias. Através dessa orientação, os produtores podem otimizar seus processos produtivos alcançando maior eficiência no uso dos recursos disponíveis, reduzindo desperdícios e minimizando impactos ambientais. A assistência técnica também desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade dos produtos agrícolas e pecuários, através da implementação de práticas de higiene, controle de doenças e monitoramento da sanidade animal.

Além disso, os profissionais de assistência técnica auxiliam os produtores na gestão e planejamento das atividades agrícolas, fornecendo informações sobre mercado, análise de custos e rentabilidade, promovendo uma abordagem mais estratégica e sustentável para o setor.





2) Empreender é uma necessidade no campo, sobretudo com as novas gerações de agricultores. Assim, a sucessão familiar é tema dos mais importantes atualmente. Qual o trabalho que o Sistema Ocepar vem realizando para fomentar o empreendedorismo entre as novas gerações?

O Sistema Ocepar tem desempenhado um papel significativo na promoção do empreendedorismo e na preparação das novas gerações de agricultores para enfrentar os desafios modernos da agricultura. O SESCOOP atua diretamente na formação de sucessores para as cooperativas, a partir do cumprimento do quinto princípio do cooperativismo: educação, formação e informação. Esse princípio prevê que a cooperativa estabeleça ações de desenvolvimento dos associados, o que contribui diretamente para o processo de sucessão.





Dentre os programas mais estruturados no Sescoop/PR que trabalham com a temática sucessão destacam-se: Programa CooperJovem; Programa CooperLíder Feminino; Programa de Cooperativas Mirins e Escolares: A partir de uma parceria entre cooperativa e escola, formam-se as cooperativas de alunos, que exercitam todo o processo de condução de uma sociedade cooperativa, formando desde cedo, futuras lideranças.

