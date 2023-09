Inovação social e feita nas pequenas empresas: a visão da Invest Paraná

Nesta segunda parte da entrevista com o presidente da Invest Paraná, José Eduardo Bekin, tratamos de dois campos fundamentais: inovação social e o desenvolvimento de propostas inovadoras nas pequenas e médias empresas:







1) A inovação geralmente é vista como algo que ocorre sobejamente nas grandes multinacionais, porém a prática não é bem assim. As pequenas e médias também inovam, notadamente quando são geradoras de novas tecnologias. Como a Invest Paraná vem atuando junto às pequenas e médias empresas, a exemplo das startups?

O mais importante é que a Invest criou o programa Inova Invest que visa atrair startups que queiram ter algum resultado junto com o Governo e nos ajudem a melhorar. Está correto que não são só as multinacionais que geram inovação, temos bons exemplos de empresas de pequeno e médio porte fazendo inovação de ponta, e inovação que, junto com a Invest, pode ser levada para fora. Alguns exemplos são o Robô Laura, que começou na região metropolitana de Curitiba e a Invest conseguiu levar para o exterior, já tem demonstração em Dubai; a empresa Kobra de Londrina que tem notadamente um polímero diferente que pode trabalhar tanto na parte do agronegócio como na biociência; a Panter, que compete com implementadores agrícolas autônomos; o Vale do Genoma em Guarapuava, ecossistema de inovação voltado a pesquisa genética e inteligência artificial aplicadas à saúde. Como essas existem inúmeras empresas médias e pequenas despontando no agronegócio, na indústria e na biociência. É nosso papel na Invest levar essas empresas para fora do País e fazer as conexões internas no Paraná e no Brasil.





2) A inovação e o empreendedorismo, principalmente o de alto potencial tecnológico, ainda está distante da grande maioria da população. Por isso cresce a preocupação em buscar mecanismos de promoção da inovação social, que é diferente da ação social e da responsabilidade social porque a preocupação reside no desenvolvimento de novos negócios. A Invest Paraná tem alguma iniciativa no segmento da inovação social como forma de geração de emprego e renda?

Na Invest Paraná temos o Programa chamado o Invest Pass, por meio dele buscamos gerar inovação para fomentar emprego e renda, com cunho de inovação social. Buscamos trazer a inovação para um público diferente da média e grande empresa, para as pequenas comunidades. O programa busca soluções com foco em inovações para acelerar o desenvolvimento sustentável do Estado e está diretamente ligado ao VRS, Vocações Regionais Sustentáveis, que é um papel da Invest Paraná em trabalhar no segmento da inovação social, ou seja, manter contato e atenção com os grandes, médios e pequenos.





*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).





Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.





@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)