Inscrições abertas: Corpo de Bombeiros do Paraná abre 10 novas vagas para cadetes

O CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) abriu dez novas vagas para o cargo de cadete na instituição, cujas inscrições podem ser feitas até as 12h do dia 23 de agosto. A seleção será feita através de processo seletivo coordenado pela UFPR (Universidade Federal do Paraná), com a realização das provas em duas etapas, sendo uma eliminatória e outra classificatória.





A primeira e a segunda fases serão reguladas pelo Edital 24/2023 do Núcleo de Concursos da UFPR, que também regula o processo seletivo da instituição de Ensino Superior. As provas avaliam o domínio dos conteúdos curriculares que regulam o ensino médio, envolvendo a capacidade do candidato de argumentar com clareza, de relacionar e interpretar fatos e dados e de raciocinar de maneira lógica.

A segunda etapa será composta pelas chamadas Provas de Habilidades Específicas realizadas no âmbito do CBMPR por bancas designadas no edital. Compõe as PHE: Investigação Social, Avaliação Psicológica, Exame de Capacidade Física e Exame de Sanidade Física.





Das 10 vagas em disputa, nove são destinadas à ampla concorrência e uma reservada a candidatos afrodescendentes, mediante análise de uma banca de verificação.

De acordo com a lei estadual 1.943/1954, que dispõe sobre os critérios de ingresso nas forças de segurança do Paraná, os interessados em ingressarem como cadetes do CMBPR devem ter no máximo 30 anos no ato de inscrição, ter concluído o ensino médio e estar quite com o serviço militar e obrigações eleitorais.





Os candidatos também precisam comprovar que possuem capacidade e sanidade física, passar por exames de adequação psicológica e teste toxicológico.

No site dos Bombeiros Militar do Paraná é possível consultar mais informações sobre o processo seletivo. Em caso de dúvidas, é possível enviar e-mails para o endereço eletrônico [email protected]