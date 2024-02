As inscrições para os três editais de concurso público da Prefeitura de Maringá encerram nesta quinta-feira, 8, às 16h. São 137 vagas para contratação de profissionais em 26 funções, incluindo vagas destinadas para pessoas com deficiência e negros (veja abaixo a lista completa). Os salários variam entre R$ 1.614,83 e R$ 9.057,66, além de benefícios.



As inscrições devem ser feitas no site da Fauel, responsável pelo concurso (clique aqui). O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até sexta-feira, 9, por meio de boleto bancário. Os valores das taxas para os cargos de nível fundamental e médio variam de R$ 60 a R$ 100 e para nível superior de R$ 200 a R$ 250.



No dia 12 de março, será publicada a lista final de inscritos com o ensalamento. A prova objetiva para todos os cargos será no dia 17 de março. A entrega de títulos será nos dias 25 e 26 de abril, enquanto as provas de aptidão física e prática serão realizadas em 28 de abril.